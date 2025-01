Coenradie gaat na ontsnapping vaker praten met kliniek Den Dolder

Tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer zegt ze bovendien dat ze volgende week spreekt met de burgemeester van de gemeente Zeist, en met de commissaris van de Koning. Aanleiding daarvoor is de dodelijke steekpartij van 2 januari, toen een patiënt een 76-jarige vrouw op straat neerstak. Coenradie zal dan ook het verplaatsen van de kliniek, wat eerder was toegezegd, bespreken. Nu wil ze daar nog niet op vooruitlopen.

De kliniek kwam vaker in het nieuws vanwege incidenten met patiënten die waren ontsnapt of met verlof waren. De meest bekende zaak is de moord op Anne Faber in 2017. Zij werd verkracht en daarna vermoord door een tbs’er uit de kliniek.