Russische aanklagers: geld voor verdediging Koersk weggesluisd

Oekraïne voerde begin augustus een aanval uit op Koersk en kreeg daarbij een deel van het gebied in handen. In de twee jaar voor die aanval had de toenmalige gouverneur van de regio aangekondigd dat er langs de grens met Oekraïne versterkingen gebouwd zouden worden om Koersk beter te beschermen. Volgens RIA is er in 2022 en 2023 ruim 19 miljard roebel gestoken in maatregelen als greppels en zogenoemde drakentanden, piramidevormige obstakels tegen tanks.

Justitie probeert nu het hoofd van het ontwikkelingsfonds van de regio Koersk te vervolgen, plus twee van zijn medewerkers. Zij zouden hebben samengespannen met bedrijven in handen van een aantal zakenlieden. Die bedrijven „deden het voorkomen alsof er werk verzet werd aan de bouw van verdedigingsbouwwerken en tuigden in plaats daarvan een constructie op met valse kostenposten”. Het geld staken ze volgens de aanklagers in eigen zak.