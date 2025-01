Oekraïense onderminister ontslagen na ruzie over wapenaankoop

Klimenkov stond aan het hoofd van de Defensie Inkoopdienst, die was opgericht om de aankoop van wapens te stroomlijnen. Eerder waren er berichten over verspilling en zelfs corruptie met overheidsgeld. De nieuwe dienst moest zorgen voor meer coördinatie en transparantere aankopen.

Maar Oemjerov klaagde vrijdag dat de inkoop van de krijgsmacht nu te zichtbaar is voor het publiek en noemde de inkoopdienst „een soort Amazon”. Aangezien het Oekraïense leger een oorlog uitvecht tegen Rusland, wil de minister van Defensie verbergen welk materiaal de troepen ter beschikking hebben. Bovendien zouden te weinig wapens worden geleverd aan de militairen aan de frontlinie, aldus Oemjerov. De dienst beweert juist „aanzienlijke progressie” te hebben geboekt.

Afgelopen week werd ook het contract van de directeur van de inkoopdienst, Maryna Bezroekova, al niet verlengd. Zij stond bekend als een hervormer en haar aanstelling was afgelopen jaar door westerse landen goedkeurend ontvangen.

Anticorruptieactivisten hebben de maatregelen van Oemjerov bekritiseerd, schrijft The Kyiv Independent. Ook leden van de regeringspartij van president Volodymyr Zelensky zijn kritisch, met name omdat ze vrezen dat deze ruzie de wapenleveringen van bondgenoten in gevaar kan brengen, omdat er onzekerheid zou kunnen ontstaan over contracten.