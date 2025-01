Burgemeesters willen snel meer weten over politie-inzet NAVO-top

Dat heeft de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls dinsdag gezegd. Bruls is voorzitter van de Regioburgemeesters, een overlegplatform van burgemeesters uit alle politie-eenheden in het land, dat met ministers, de politieleiding en de procureurs-generaal overlegt over openbare orde en handhaving. „We weten nog heel veel niet terwijl de grootschalige inzet van politie rond de top enorme impact heeft. Daar maken we ons zorgen over. We kunnen niet tot in het voorjaar wachten op duidelijkheid”, aldus Bruls.

Volgens Bruls vinden veel burgemeesters dat meewerken aan de top hoort bij het NAVO-lidmaatschap. Ze willen ook solidair zijn door bijstand te verlenen, hoewel burgemeester Sjors Frölich van Vijfheerenlanden de top onlangs betitelde als „een prestigeproject, dat van de gekke is”. Er zijn ongeveer 27.000 politiemensen nodig. Dat betekent dat er elders in het land rond de topconferentie weinig politie beschikbaar is en dat evenementen mogelijk niet doorgaan. De burgemeesters praten komende maand met de minister, politie en justitie over de zorgen, aldus Bruls.