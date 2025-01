Veldkamp deelt ‘ernstige zorgen’ over onrust met ministers Congo

De Congolese ministers hebben Veldkamp verzekerd dat de „ordediensten en de politie er de volle aandacht voor zouden hebben”. De ambassades van Nederland en België zitten in hetzelfde gebouw. Veldkamp heeft vernomen dat er medewerkers aanwezig waren toen het pand werd bestormd.

De minister heeft Nederlanders in de Democratische Republiek Congo opgeroepen om thuis te blijven of zich elders te verschuilen. Nederlanders in Congo „zijn het wel gewend om in een land waar weleens onrust is te opereren, zeker ons ambassadepersoneel.” De bewindsman wil niet vooruitlopen op het scenario waarin de veiligheidssituatie niet verbetert en wil ook niet speculeren over mogelijke evacuatievluchten.