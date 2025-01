Universiteit Leiden stopt met bachelorstudie Italiaans

Voor de bacheloropleiding Italiaans worden vanaf het collegejaar 2026-2027, dus over anderhalf jaar, geen studenten meer aangenomen. Dat doet pijn, verklaart decaan Mark Rutgers van de faculteit Geesteswetenschappen. „Een afweging van ons bestuur hierbij is dat we als universiteit ook nadrukkelijk een maatschappelijke taak hebben. Daarom kiezen we voor het handhaven van de schooltalen Duits en Frans. Het betekent ook dat we eerstegraads leraren kunnen blijven opleiden.”

Studenten die de opleiding Italiaans al volgen, kunnen die wel afmaken. Hetzelfde geldt voor de onderzoeksmasteropleidingen over Afrika en Latijns-Amerika.

De bacheloropleidingen Frans en Duits blijven bestaan, ze worden niet samengevoegd in een opleiding Europese talen en culturen. Arabisch, Perzisch, Hebreeuws en Islamstudies blijven bestaan als afstudeerrichtingen.

De Leidse faculteit sluit niet uit dat er nog meer moet worden bezuinigd. Zo kunnen de kabinetsplannen om het aantal buitenlandse studenten te beperken, „nog aanvullende maatregelen nodig maken”.