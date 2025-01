Grote overstromingen in Noordwest-Frankrijk door storm Herminia

In de stad Rennes zijn volgens de burgemeester ongeveer 15.000 mensen getroffen. In Guichen zitten meer dan 2300 huizen zonder stroom.

In drie departementen is nog code rood van kracht vanwege overstromingen. Het gaat naast Ille-et-Vilaine om de nabijgelegen departementen Morbihan en Loire-Atlantique. In vier andere departementen in het westen van het land geldt code oranje. De waarschuwingen houden nog tot zeker woensdag aan.

Door de storm is in de Alpen veel sneeuw gevallen. De autoriteiten in Zwitserland en Frankrijk waarschuwen daardoor voor een verhoogd lawinegevaar.