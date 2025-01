Man opgepakt voor rammen hek Russische ambassade in Zweden

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken beweert dat de verdachte een Oekraïner is die in Zweden woont. „In 2015 en 2018 viel hij al de Russische ambassade en de handelsmissie aan in Zweden.” Rusland zegt dat de man daarna wel is opgelegd dat hij behandeld moest worden, maar dat de politie te weinig heeft gedaan toen hij in herhaling viel.

De Zweedse politie wil niet reageren op de Russische aantijgingen. De politie zegt ook nog geen idee te hebben van een motief. In de auto zouden geen verdachte materialen gelegen hebben.