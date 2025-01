Nederlandse ambassade in Congo doelwit gewelddadige demonstratie

De Nederlandse ambassade deelt een gebouw met de Belgische ambassade. Tegen wie de aanval was gericht is niet bekend. Eerder meldden persbureaus Reuters en AFP dat demonstranten de ambassades van Rwanda, België, Frankrijk, de Verenigde Staten, Oeganda en Kenia aanvielen.

„Vreselijk dat onze collega’s dit hebben moeten meemaken”, aldus de woordvoerder. Hij kan verder niets zeggen over eventuele extra veiligheidsmaatregelen. Eerder riep het ministerie Nederlanders al op binnen te blijven. Buitenlandminister Caspar Veldkamp meldde op X dat het „absolute prioriteit” is „om de veiligheid van onze collega’s te garanderen in deze angstige situatie”.