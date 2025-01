Partij De Mos eist andere vraag voor parkeerreferendum Den Haag

Den Haag wil dat mensen over een paar jaar in vrijwel de hele stad moeten betalen om hun auto aan de straat te parkeren. Na een burgerinitiatief en een stemming in de gemeenteraad is er maandag een opzet van een referendum naar buiten gebracht. Als het aan het college ligt, gaat het referendum niet over het uitbreiden van betaald parkeren op zich, maar over de vraag of parkeerdruk en draagvlak mogen meewegen bij het uitbreiden van betaald parkeren.

Dat is verkeerd gevallen bij Hart voor Den Haag. De partij van Richard de Mos wil dat het referendum vraagt of mensen voor of tegen uitbreiding van betaald parkeren zijn. De voorgestelde vraag „lijkt een bewuste strategie om het referendum te laten mislukken, en dat is volstrekt onacceptabel”, verklaart raadslid Jelle Meinesz dinsdag.