Al die spullen, hoe leer je je kinderen maat houden?

Dorine legt uit dat dat de Bijbel zegt dat we niet moeten verzamelen wat we niet nodig hebben en dat we zuinig moeten zijn op wat we hebben. Ook geeft ze praktische tips voor ouders over hoe zij hun kinderen kunnen leren omgaan met spullen en consumptie. Zij legt uit dat het belangrijk is om kinderen te leren nadenken over wat ze echt nodig hebben en om ze te stimuleren om tevreden te zijn met wat ze hebben.

Zoals in elke aflevering van dit seizoen staat een ingestuurde opvoedvraag centraal. Drie opvoeders reageren daarop met hun ervaringen. Ook vaste gast Margreet van den Berg schuift aan. Genoeg afwisseling dus in deze aflevering. Luister naar antwoorden op vragen over de christelijke opvoeding.