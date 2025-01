Personeel van Amerikaanse aanklager Jack Smith ontslagen

De ontslagen ambtenaren hadden volgens de woordvoerder allemaal cruciale taken bij de verschillende strafrechtelijke aanklachten tegen toen nog oud-president Trump. Nu hij weer president is, is er „onvoldoende vertrouwen dat zij loyaal zullen zijn aan de plannen van Trump”, aldus de woordvoerder.

Smith zelf nam eerder deze maand al ontslag. Hij stopte de vervolging nadat Trump de verkiezingen had gewonnen. Het is beleid om geen presidenten te vervolgen. Trump heeft de afgelopen jaren meermaals gezegd dat hij het slachtoffer werd van „een politieke heksenjacht”.

The Washington Post meldde eerder dat Trump wilde dat ook ambtenaren die gewoonlijk beschermd zijn tegen politieke vergelding hun baan verliezen. Onduidelijk is welke medewerkers precies ontslagen zijn.