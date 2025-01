Kamer in debat over oud en nieuw, vuurwerkverbod geen taboe meer

Bij de afgelopen jaarwisseling werden 295 politiemensen en 49 andere hulpverleners slachtoffer van geweldsincidenten, meldde het kabinet begin deze maand. Dat is meer dan in voorgaande jaren.

Korpschef Janny Knol van de Nationale Politie pleitte daarop nogmaals voor een vuurwerkverbod. Gemeenten verspreid over het land en alle ziekenhuizen riepen eveneens op om de verkoop van consumentenvuurwerk te verbieden.

Knalvuurwerk is al sinds 2020 verboden in Nederland. Tegenstanders van een verbod trekken in twijfel of het iets oplost als ook siervuurwerk niet meer mag worden verkocht en afgestoken. Zij stellen dat veel problemen worden veroorzaakt met zwaar vuurwerk dat al illegaal is.

GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren zijn al langer voorvechters van een vuurwerkverbod. De linkse partijen hebben eerder al een initiatiefwetsvoorstel geschreven om alleen de verkoop van licht vuurwerk als knalerwten en sterretjes nog toe te staan. Ruim twee jaar geleden zetten ze hun plan op pauze om te voorkomen dat het verworpen zou worden. Eerder deze maand stoften zij het voorstel af in de hoop nu wel voldoende steun te verzamelen. De partijen voelden zich gesterkt omdat volgens een onderzoek van RTL een ruime meerderheid van de Nederlanders achter een verbod staat.