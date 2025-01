Google Maps verandert naam Golf van Mexico voor gebruikers in VS

Voor gebruikers in Mexico blijft de Golf van Mexico zo heten. De rest van de wereld krijgt beide namen te zien. Volgens Google is dit „gebruikelijk bij plaatsen met verschillende officiële benamingen”. Alphabet, het moederbedrijf van Google, voert hetzelfde beleid door bij de berg Denali in Alaska, die onder Trump weer Mount McKinley gaat heten. De Amerikaanse president gaf vorige week, enkele uren na zijn inauguratie, opdracht tot de naamswijzigingen.

Nederlandse atlassen en kaarten worden naar verwachting voorlopig niet aangepast, liet cartograaf Barend Köbben eerder aan het ANP weten. „Aanpassen gebeurt alleen als de naam algemeen wordt geaccepteerd in Nederland. Als Trump zoveel invloed krijgt in de wereld als hij zegt, dan zou het kunnen zijn dat we het uiteindelijk zo gaan noemen.”