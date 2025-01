Paniek op Wall Street door Chinese AI-doorbraak

Mede hierdoor eindigde de S&P 500-index 1,5 procent lager op 6012,28 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor zelfs 3,1 procent op 19.341,83 punten. De Dow-Jonesindex ging wel omhoog, met 0,7 procent tot 44.713,58 punten. De drie hoofdgraadmeters boekten afgelopen week nog stevige winsten, mede door de plannen van president Trump om fors te investeren in AI.

De beurspaniek draaide helemaal om de AI-app van DeepSeek, een chatbot die minstens even goed zou zijn als die van grotere concurrenten, zoals ChatGPT van OpenAI. Ook zou er minder geld nodig zijn om de chatbot te trainen en te ontwikkelen. China lijkt daarmee een inhaalslag te hebben gemaakt op AI-gebied, ondanks de maatregelen van de VS om de nieuwste chiptechnologieën uit Chinese handen te houden.

Ook andere Amerikaanse techbedrijven daalden sterk in de verkoopgolf. Zo verloren Broadcom, Super Micro Computer, Micron Technology en Marvell tot bijna een vijfde van hun beurswaarde. Apple (plus 3,2 procent) steeg juist, tegen de trend in. Het techbedrijf maakt later deze week zijn resultaten bekend.

„Hoewel huidige leiders zoals Nvidia een sterke positie hebben, is het een herinnering dat de Amerikaanse AI-dominantie niet als vanzelfsprekend kan worden beschouwd”, zei beleggingsstrateeg Charu Chanana van Saxo Markets. „De opkomst van China’s DeepSeek geeft aan dat de concurrentie toeneemt, en hoewel het nu misschien geen significante bedreiging vormt, zullen toekomstige concurrenten zich sneller ontwikkelen en de gevestigde bedrijven sneller uitdagen.”