Opnieuw spannende week voor CGK-synode

Een opvallend verschil met de laatste vergaderweek van de generale synode, vorig jaar november, is dat een groot deel van de beraadslaging toen achter gesloten deuren plaatsvond. Dit keer zijn, zo is de bedoeling, alle overleggen openbaar. Daarvoor pleitte, in de aanloop naar deze tweede synodeweek, ook de commissie toekomst kerkverband: „Als in zo’n bespreking een worsteling openbaar komt om de weg van de Heere met onze kerken te zien, waarom zouden leden van de kerken zelf daar niet ‘live’ kennis van mogen nemen? Hopelijk zal het het meeworstelen in het gebed alleen maar stimuleren.”

Revisieverzoeken

Veel tijd zal deze synode deze week besteden aan het behandelen van circa vijftig revisieverzoeken die zijn ingediend tegen het in 2022 door de synode genomen besluit dat er in CGK geen ruimte is voor vrouwelijke ambtsdragers. Hieraan is de hele woensdagvergadering gewijd, zowel ’s morgens, ’s middags als ’s avonds.

Op dinsdag, als de synode heropend wordt, spreekt zij over twee andere revisieverzoeken, namelijk een dat vraagt om het terugdraaien van het besluit uit 2022 om niet deel te nemen aan de Raad van Kerken en een dat vraagt om het terugdraaien van het besluit uit datzelfde jaar om niet mee te doen met de Nationale Synode.

Ook liggen zogeheten instructies op de synodetafel (voorstellen vanuit classes of particuliere synodes) over deelname van kinderen aan het Heilig Avondmaal en over genderdysforie. Verder stelt de classis Leeuwarden, op aangeven van de kerkenraad van de cgk te Drachten, voor om op kerkelijke vergaderingen meer werk te maken van eenparige besluitvorming. Dat zou moeten gebeuren door, als er een besluit dreigt genomen te worden waar een minderheid op principiële gronden tegen is, het besluit uit te stellen „en het gesprek op basis van Schrift en belijdenis voort te zetten”.

Zorgen

Op dinsdagmiddag en -avond staat het contact met buitenlandse kerken op de agenda. Diverse vertegenwoordigers van deze kerken zullen de synode ook toespreken. Over de Free Church of Scotland (continuing) (FCC) meldt het rapport van deputaten buitenlandse kerken dat zij „in 2023 een brief ontving van de synode van de FCC, waarin zij hun zorgen uiten over de ontwikkelingen in onze kerken. Aanleiding is de bevestiging van vrouwelijke ambtsdragers.”

Deputaten stellen in hun rapport voor in de contacten met buitenlandse kerk voortaan te werken met drie „trappen van correspondentie”. De eerste (”contact”) is de minst intensieve, de tweede (”beperkte correspondentie”) gaat een stap verder, de derde (”volledige correspondentie”) nog weer een stap verder. Om te bepalen met welk kerkverband welke mate van contact gewenst is, zouden, aldus deputaten, vier criteria een rol moeten spelen: 1) Bijbelgetrouwheid en belijdenis, 2) katholiciteit, 3) praktische mogelijkheid toe het vormgeven van de correspondentie, 4) historische wortels.

Het rapport van de commissie toekomst kerkverband staat donderdagmorgen en vrijdagmorgen op de agenda.