Wiersma wil vereenvoudiging procedures MKZ-vaccinatie

„Onze systemen werken”, zei de minister tijdens haar bezoek aan Brussel. „Maar ik vind dat we moeten praten over hoe we beter kunnen reageren mocht er toch weer een nieuwe uitbraak komen.”

Wiersma sprak haar collega-ministers kort over mond-en-klauwzeer. Vaccineren tegen MKZ moet makkelijker worden, vindt de minister. Op dit moment lopen boeren nog tegen problemen aan. Zo moeten producten die voortkomen uit gevaccineerde dieren een compleet andere productieketen doorlopen. Ook is exporteren moeilijker. Dat maakt de producten minder waardevol en is reden voor boeren om soms af te zien van vaccinaties.

De minister hoopt op een later tijdstip verder te praten over MKZ-vaccinaties met de EU-landen. Maandag kreeg ze nog geen reactie van haar collega’s.

In Duitsland werd de dodelijke dierenziekte ontdekt. Volgens EU-regels werden het besmette bedrijf en de omgeving beperkingen opgelegd. Ook in Nederland legde Wiersma beperkingen op voor de handel in vee uit de besmette regio in Duitsland. Die beperkingen zijn inmiddels opgeheven. Ook de laatste testen die in Nederland werden uitgevoerd, bleken maandag negatief te zijn.