Utrecht wil grote groepen feestvierders weren uit grachten

Het gaat volgens Utrecht veelal om „open sloepen afkomstig uit andere steden” zonder vergunning die overlast veroorzaken, met aan boord tientallen mensen. „Deze grote groepen veelal feestende mensen zorgen voor verschillende vormen van overlast: geluid, afval, her en der geparkeerde fietsen, alcoholgebruik, wildplassen en beschadiging van het groen”, aldus het college in een brief aan de gemeenteraad. „De impact van deze overlast voor omwonenden en andere gebruikers van het water is groot.”

Door een limiet te stellen is het volgens Utrecht voor de handhavers eenvoudiger om op te treden bij overlast. De stad volgt met de maatregel onder meer Amsterdam: daar geldt al jaren dat op een gewoon vaartuig niet meer dan twaalf mensen plus een schipper aan boord mogen. Grotere groepen moeten aan boord stappen van een vaartuig dat een vergunning heeft.

Utrecht wil verder meer handhaving inzetten op de grachten en op andere wateren binnen de gemeentegrenzen. Volgens de gemeente wordt de capaciteit van toezicht en handhaving op het water dit jaar „meer dan verdubbeld”, ten opzichte van 2024.