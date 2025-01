Handhavers ingezet bij wegwerkzaamheden in Amsterdam om agressie

Zo zijn er bij werkzaamheden aan de Stadhouderskade verschillende incidenten geweest. „Verkeersregelaars zijn bedreigd en zelfs fysiek aangevallen”, aldus de gemeente. „Daarom hebben handhaving en politie extra gecontroleerd op verkeersovertredingen. Ze hebben meer dan honderd boetes uitgedeeld.”

De komende tijd gaan handhavers vaker verkeerscontroles houden, onder meer bij werkzaamheden in stadsdelen Centrum, West en Noord.

Verkeerswethouder Melanie van der Horst vindt het „eigenlijk bizar” dat de maatregelen nodig zijn. „Want het is niet normaal om een verkeersregelaar uit te schelden of aan te vallen omdat je een paar minuten moet omrijden. Ze staan daar voor ieders veiligheid en ze verdienen respect. Laten we onze verkeersregelaars steunen en respecteren voor het belangrijke werk dat zij doen. De boodschap is simpel: gedraag je!”