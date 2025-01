Bevers zijn grootste risico voor dijken in rivierengebied

Het schap telde vorig jaar vijftien locaties waar bevers met burchten of holen de dijk hadden verzwakt. Ook bleek op één plek een dassenhol een risico voor een dijk. De schade aan de dijken is inmiddels hersteld.

Rivierenland beheert de dijken en keringen vanaf de Duitse grens tot in Zuid-Holland. Uit de recente rapportage is ook naar voren gekomen dat de dijken in het rivierengebied voldoen aan de huidige normen, maar dat de meeste nog niet klaar zijn voor strengere toekomstige normen in een veranderend klimaat.

Rivierenland laat weten druk bezig te zijn met dijkversterkingen om te voldoen aan de norm van 2050. Dan moeten landelijk 1500 kilometer aan dijken zijn versterkt. De versterkingen zijn bedoeld om te voorkomen dat extremere weersomstandigheden, zoals piekbuien en hoogwater, tot meer problemen leiden.