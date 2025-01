Blauwborst en baardman: geheimzinnige moerasbewoners

Dat geldt ook voor de schuwe roerdomp, die niet alleen in het verborgene leeft, maar ook nog eens een geweldige schutkleur heeft. Bij vorst komen roerdompen uit het riet tevoorschijn. De verwante purperreiger wacht de winter niet af, maar trekt weg tot diep in Afrika. Dat doen ook andere moerasbewoners, zoals de blauwborst. Als insecteneter heeft die hier in de winter niets te zoeken. Baardmannetjes schakelen ’s winters over van insecten op zaden en zwerven dan in groepjes door de rietvelden. De bruine kiekendief is ook een trekvogel, maar door het warmer wordende klimaat blijven er steeds meer in Nederland overwinteren.

Nieuws in beeld Roerdomp. beeld Chiel Jacobusse Purperreiger. beeld Chiel Jacobusse Bruine kiekendief. beeld Chiel Jacobusse Baardmannetje. beeld Chiel Jacobusse Porseleinhoen. beeld Chiel Jacobusse Watterral. beeld Chiel Jacobusse

Chiel Jacobusse (1955) is geboren in Zeeland en woont daar al zijn hele leven. Hij publiceert veel artikelen en foto’s over de natuur in boeken, kranten en tijdschriften en is dagelijks bezig met natuurstudie. Zijn fotografie heeft steevast de verwondering over de schepping tot onderwerp.