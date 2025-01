Techbedrijven hard omlaag op Wall Street door AI-opmars China

DeepSeeks AI-app, die vorige week werd uitgebracht, staat nu al bovenaan de ranglijst in de Amerikaanse app-winkel van Apple en heeft ChatGPT ingehaald. De snelle opmars van de app betwist het idee dat de AI-technologie van China jaren achterloopt op die van de VS. Het roept ook vragen op over de miljarden aan investeringen die grote Amerikaanse techbedrijven hebben gedaan in AI, aangezien het model van DeepSeek is gebouwd met behulp van zogeheten ‘open source’-technologie die vrij toegankelijk is.

Nvidia, de belangrijkste verkoper van AI-chips ter wereld, kelderde 12,5 procent. Ook branchegenoten Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom en Micron Technology gingen mee omlaag en verloren tot 9 procent. „Hoewel huidige leiders zoals Nvidia een sterke positie hebben, is het een herinnering dat de Amerikaanse AI-dominantie niet als vanzelfsprekend kan worden beschouwd”, zei beleggingsstrateeg Charu Chanana van Saxo Markets. „De opkomst van China’s DeepSeek geeft aan dat de concurrentie toeneemt, en hoewel het nu misschien geen significante bedreiging vormt, zullen toekomstige concurrenten zich sneller ontwikkelen en de gevestigde bedrijven sneller uitdagen.”

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 44.224 punten. De brede S&P 500-index zakte 1,8 procent tot 5991 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 3 procent in tot 19.345 punten. De drie hoofdgraadmeters boekten afgelopen week nog stevige winsten, mede door de plannen van president Trump om fors te investeren in AI.