Haags gymnasium ontruimd om brand in naastgelegen ambassade Irak

Zowel de school als de ambassade is gevestigd aan de Johan de Wittlaan in Den Haag. De brand in het ambassadegebouw brak iets na 11.00 uur uit in het dak van het pand.

De brandweer heeft de school alleen geadviseerd zich voor te bereiden op een eventuele ontruiming, voor als de wind zou draaien en er veel rook richting het gebouw zou kunnen waaien, meldt een woordvoerder. Het ging dus niet om een opdracht tot ontruiming. De school zelf is maandagmiddag niet direct bereikbaar.

De brandweer is „druk bezig” met het bestrijden van de brand. Die is nog niet onder controle. Op dit moment komt veel rook uit het pand, aldus de woordvoerder.

Een persoon die in de ambassade was, moest worden gecontroleerd na het inademen van rook. Deze persoon hoefde niet naar het ziekenhuis.