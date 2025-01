Britse bibliotheek zet groot Holocaustarchief online

Het gaat onder meer om foto’s, getuigenverklaringen en documenten van de Neurenbergprocessen, waar Duitse nazi’s werden berecht voor de misdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

„De noodzaak om de waarheid te verdedigen heeft een nieuwe urgentie gekregen door de heropleving van antisemitisme en andere vormen van verkeerde informatie en haat”, zei Toby Simpson, de directeur van de bibliotheek in Londen. „Door een schat aan bewijsmateriaal online vrij toegankelijk te maken, zorgen we ervoor dat het historisch archief beschikbaar is voor iedereen, ongeacht hun locatie, kennis of middelen.”

De bibliotheek kondigde de stap aan op de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. Het is maandag tachtig jaar geleden dat vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd.