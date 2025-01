Brekelmans omarmt aanbevelingen ‘pijnlijk’ Hawija-rapport

De commissie-Sorgdrager oordeelt hard over de voorbereiding op het bombardement en de houding van Defensie in de jaren erna. Defensie stelde zich „passief en afwachtend” op bij onderzoek naar de gevolgen van het bombardement. De Kamer is onjuist en onvolledig geïnformeerd.

Brekelmans benadrukt in zijn reactie dat dit „reeds erkend” is door zijn voorganger. Hij schrijft dat hij meeleeft met de nabestaanden, en benadrukt dat het rapport ook impact heeft op de betrokkenen bij Defensie. „Onze militairen hebben zich op basis van het politieke mandaat in Irak naar eer en geweten ingezet voor internationale veiligheid.”

De bewindsman noemt het belangrijk om lessen te trekken uit het langverwachte rapport. Hij omarmt dan ook de aanbevelingen. De commissie adviseert onder meer om eerlijker en transparanter te zijn over burgerslachtoffers en over „het karakter van deelname aan internationale missies”.