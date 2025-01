Poetin prijst rol Sovjetleger bij bevrijding Auschwitz

In Auschwitz worden maandag hoogwaardigheidsbekleders verwacht uit tientallen landen. Zij staan stil bij de bevrijding van het beruchte vernietigingskamp door troepen uit de communistische Sovjet-Unie in 1945. Het Rode Leger rukte toen vanuit het oosten op tegen nazi-Duitsland. Rusland stuurde tot de aanvang van de oorlog in Oekraïne in 2022 delegaties naar herdenkingen van de bevrijding, maar is ook dit jaar niet welkom bij de plechtigheid.

Directeur Piotr Cywiński van Museum Auschwitz-Birkenau zei deze maand tegen de krant The Guardian dat het cynisch zou zijn om Rusland uit te nodigen. Hij stelde dat zowel Russen als Oekraïners deel uitmaakten van de legermacht die het kamp heeft bevrijd en dat de bevrijders van tachtig jaar geleden nu feitelijk tegen elkaar vechten. „Het wordt de dag van de bevrijding genoemd, en ik denk niet dat een land dat de waarde van vrijheid niet begrijpt, iets te zoeken heeft bij een ceremonie die gewijd is aan de bevrijding”, zei Cywiński over het Rusland van Poetin.