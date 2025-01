Ongeluk met spookrijder op A73 bij Venlo

Binnenland

Op de A73 bij Venlo heeft een spookrijder maandagochtend een ongeluk veroorzaakt. De spookrijder, die in een personenauto reed, botste op een vrachtwagen, meldt een woordvoerder van de Limburgse politie. De spookrijder raakte gewond. Over de aard van de verwondingen kon de woordvoerder nog niets zeggen. Wel is volgens haar een traumahelikopter opgeroepen.