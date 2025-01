Zelensky: herinnering aan Auschwitz vervaagt

Zelensky schrijft dat de wereld de slachtoffers moet blijven gedenken, omdat de nazi’s de hele Joodse bevolking wilden uitwissen. „En het kwaad dat de levens van hele naties probeert te vernietigen bestaat vandaag de dag nog steeds in de wereld.”

„We moeten allemaal vechten voor het leven en onthouden dat onverschilligheid de voedingsbodem is voor het kwaad”, aldus de president. „We moeten haat overwinnen, want haat leidt tot wreedheid en moord. We mogen niet toestaan dat we vergeten.”

Zelensky deelt ook een video van hemzelf die samen met onder meer rabbijnen kaarsjes plaatst bij een Holocaustmonument in Oekraïne.