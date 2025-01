Veldkamp heeft goede hoop dat sancties Rusland worden verlengd

De sancties die sinds de inval in Oekraïne tegen Rusland zijn genomen, moeten elk half jaar worden verlengd. Eerder deze maand zei Boedapest nog geen besluit te hebben genomen. De Hongaarse regering ligt geregeld dwars als het gaat om strafmaatregelen tegen het bewind van president Vladimir Poetin.

Veldkamp heeft vrijdag nog met zijn Hongaarse ambtgenoot Péter Szijjártó gebeld om te horen hoe de sancties kunnen worden voortgezet. „Ik heb goede hoop dat we daarin gaan slagen vandaag”. Het is volgens hem van belang dat de sanctiedruk op Rusland wordt gehandhaafd.

Ook EU-buitenlandchef Kaja Kallas denkt dat de EU-lidstaten akkoord gaan met verlenging van de sancties, zei ze kort voor het begin van het overleg. De EU-landen praten ook over een zestiende sanctiepakket tegen Rusland. Daar wordt later een besluit over genomen.