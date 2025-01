Luchtmacht VS hervat gebruik video over zwarte piloten na rel

Het besluit de video niet meer te vertonen leidde tot verontwaardigde reacties in Alabama, waar zich de basis bevindt waar de gevechtspiloten hun naam aan ontlenen. De Republikeinse senator Katie Britt uit die staat stelde dat dit toch niet de bedoeling kon zijn van het nieuwe beleid. Ze kreeg bijval van de nieuwe minister van Defensie Pete Hegseth. Hij zei dat het besluit meteen is teruggedraaid. De luchtmacht bevestigde dat de instructievideo weer wordt vertoond op de basis San Antonio-Lackland.

De Tuskegee Airmen genieten in de Verenigde Staten grote bekendheid. Ze vochten tijdens de Tweede Wereldoorlog in het buitenland in gesegregeerde eenheden. Hun succes speelde een rol bij het besluit de rassenscheiding in de krijgsmacht te beëindigen.