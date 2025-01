Auschwitz-overlevenden leggen kransen voor slachtoffers

De kranslegging vond plaats bij de ‘doodsmuur’ van blok 11. Dat was de kampgevangenis van Auschwitz I en bij de muur daarnaast zijn veel mensen geëxecuteerd. Blok 11 was een beruchte plek waar mensen in raamloze cellen werden gestraft als ze bijvoorbeeld hadden geprobeerd te ontsnappen.

Alle nog levende overlevenden van Auschwitz hebben van de organisatie een uitnodiging gekregen voor de herdenking. Volgens de organisatie zijn er zo’n vijftig naar Polen gekomen. Tien jaar geleden, bij de zeventigste herdenking van de bevrijding, waren dat er nog driehonderd. Omdat er over vijf of tien jaar mogelijk geen overlevenden meer kunnen zijn, wil de Poolse organisatie dat de focus dit jaar op hun verhalen ligt. ’s Middags zullen drie of vier van hen een toespraak houden.

Er stonden drie grote concentratiekampen in Auschwitz, wat tegenwoordig Oświecim heet. In Auschwitz I was het administratieve centrum van de SS gevestigd en zaten vooral politieke gevangenen. Daar staat ook de toegangspoort met de beroemde woorden ‘Arbeit macht frei’. Auschwitz II (ook wel Auschwitz-Birkenau) is de plek waar verreweg de meeste mensen zijn omgebracht, van wie 90 procent Joden. Daar vindt later op maandag de herdenkingsdienst met veel wereldleiders en prominente gasten plaats. Auschwitz III was een werkkamp.

Het nazi-vernietigingskamp is tegenwoordig een druk bezocht museum. In 2024 kwamen meer dan 1,8 miljoen mensen naar Auschwitz.