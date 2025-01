Rebellen bereiken centrum van Oost-Congolees Goma

De zwaarbewapende rebellengroep claimde eerder Goma te hebben veroverd. Het is onduidelijk of de opstandelingen de hele stad in handen hebben. Lokale bronnen zeggen dat Congolese militairen en blauwhelmen van de VN nog aanwezig zijn bij de luchthaven.

M23 zegt etnische Tutsi’s te willen beschermen en krijgt volgens experts steun van buurland Rwanda. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties had tevergeefs geëist dat de rebellen hun opmars naar Goma zouden staken.

De vermeende inname van Goma zorgt voor chaos. Er zijn berichten over een grote gevangenisuitbraak in de stad. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien zou zijn hoe inwoners aan het plunderen slaan. De authenticiteit van die beelden is nog niet bevestigd.