Loekasjenko weer uitgeroepen tot verkiezingswinnaar Belarus

Loekasjenko heeft het al sinds 1994 voor het zeggen in het Oost-Europese land en krijgt nu zijn zevende ambtstermijn. Prominente tegenstanders van de president zitten in ballingschap of in de cel en er zijn ook geen vrije media. Europese politici hebben de stembusgang veroordeeld als oneerlijk. EU-buitenlandchef Kaja Kallas sprak op X over een schijnverkiezing en zei dat inwoners van Belarus een echte keuze verdienen. Ze ontving op de verkiezingsdag de Belarussische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja.

Tichanovskaja heeft de verkiezing eerder omschreven als een „ritueel voor dictators”, doelend op Loekasjenko. De 70-jarige leider, een bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin, heeft op zijn beurt gezegd dat het hem niet interesseert of het Westen de uitslag erkent.