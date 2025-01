Politie krijgt ruim vijftig tips over kunstroof in Drents Museum

Alle tips worden volgens de politie nauwkeurig onderzocht. „Belangrijke vraag in het onderzoek is; waar zijn de gestolen voorwerpen momenteel?”, aldus de politie. Zondag ging het onderzoek van het beeldmateriaal dat al beschikbaar was verder. Dat is volgens de politie een precieze en tijdrovende activiteit. „Het kan dus enige tijd duren voordat duidelijk is of hier concrete tips en beelden tussen zitten.”

De politie roept opnieuw mensen met tips of beeldmateriaal op zich te melden. Bij de inbraak in het museum werden vier stukken gestolen die het Drents Museum in bruikleen had van het Nationaal Historisch Museum van Roemenië. Het gaat om het topstuk, een gouden helm uit ongeveer 450 voor Christus en drie gouden armbanden van circa vijftig jaar voor Christus.