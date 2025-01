Sorgdrager komt met oordeel over Nederlandse aanval op Hawija

De commissie zocht antwoord op de vraag hoe er zoveel burgerslachtoffers konden vallen en welke lessen hieruit te trekken zijn. Ze werd ingesteld op verzoek van de Tweede Kamer.

Nederlandse F-16’s maakten tussen 2014 en 2018 deel uit van een internationale coalitie die terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Irak en Syrië bestreed. De aanval op Hawija was gericht tegen een werkplaats van IS. Maar er lagen veel meer explosieven opgeslagen dan gedacht waardoor er een tweede grote explosie plaatsvond met als gevolg veel doden.

De Kamer kwam er pas vier jaar later achter door berichtgeving van NOS en NRC dat er veel burgerslachtoffers waren gevallen. Het kostte toenmalig minister Ank Bijleveld van Defensie bijna de kop. Ze bood de Kamer excuses aan en beloofde meer transparantie als er bij buitenlandse missies burgerslachtoffers zouden vallen.

Defensie erkende wel verantwoordelijkheid, maar zei niet aansprakelijk te zijn, omdat ze deelnam aan de coalitie op verzoek van de Iraakse regering. Wel maakte het ministerie 4,5 miljoen euro vrij voor herstelwerkzaamheden in Hawija.

Er kwam geen individuele compensatie. Iraakse gedupeerden van de aanval zijn een rechtszaak tegen de Nederlandse staat begonnen. De rechter moet oordelen of de aanval rechtmatig was.

RTL Nieuws meldde vorige week op basis van bronnen dat de commissie-Sorgdrager oordeelt dat Defensie de Kamer keer op keer onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd over Hawija.