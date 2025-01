Honderden mensen herdenken Holocaust in Amsterdam

Rond 11.00 uur kwamen deelnemers aan een stille tocht vanaf het Amsterdamse stadhuis aan bij het park. De herdenking begon met een toespraak van Jacques Grishaver, de voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité.

„De Holocaust begon niet met moorden en massagraven, maar met het langzaam uithollen van menselijke waardigheid”, zei hij onder meer.

Premier Dick Schoof zei in zijn toespraak dat het „bitter” is dat antisemitisme tachtig jaar na de bevrijding van vernietigingskamp Auschwitz alsmaar aanweziger, zichtbaarder en tastbaarder lijkt te worden. Die haat moeten wij bestrijden „met alles wat in ons is”, zo zei hij.

Ook burgemeester Femke Halsema benoemde dat er na tachtig jaar „nieuwe barsten in onze wereld” ontstaan. Ze riep op om op te staan tegen antisemitisme in de samenleving. De heer Bezemer, een overlevende van de Holocaust, vertelde over zijn familie die werd omgebracht in Auschwitz. „Haat en onverdraagzaamheid beginnen klein. Als geruchten, als vingerwijzen naar een groep die ons niet zint”, zei hij.

Namens de jonge generatie sprak Aron Rodriques Pereira, en Lalla Weiss sprak als vertegenwoordiger van de Roma- en Sintigemeenschap. Leerlingen van de basisschool Rosj Pina hielden een toespraak en legden bloemen bij het monument. Rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) Menno ten Brink las de Joodse gebeden kaddish en yizkor op. Er was een minuut stilte en muziek van Herman van Veen, Maarten Peters en zigeunerorkest Brandt. De herdenking eindigde met het leggen van bloemenkransen bij het monument.