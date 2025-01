Kunstdetective Brand roept daders op gouden helm terug te geven

„De Nederlandse politie zet groot in op deze zaak, en terecht”, zei Brand zondag tegen het ANP. „Het is een internationale zaak, half Roemenië is in rouw om de helm. Die jongens worden gepakt, daar ben ik van overtuigd. En zeker als de helm wordt omgesmolten, dan is de opbrengst van de roof het risico op zeven jaar celstraf volgens mij niet waard.”

Kunstdetective Brand had het eerste etmaal nog geen bruikbare tips uit zijn netwerk ontvangen. „Maar dat is ook niet gebruikelijk, dat komt meestal pas later”, verklaarde hij. „Het gaat om zeker drie daders. Die gaan vroeg of laat lullen, zo werkt dat nou eenmaal.”

Zijn advies aan de daders zou zijn de helm op een plek achter te laten waar de politie hem kan vinden. „Als de helm teruggevonden wordt, heb je kans dat de politie op den duur zegt: die daders zijn voor ons van minder belang, we staken de zoektocht”, suggereert Brand. „In dat geval kunnen ze wellicht met de overval zelf wegkomen. Maar dat hele mogelijke scenario verdwijnt in de prullenbak als de helm wordt omgesmolten. Dan wordt het een roof én vernietiging van belangrijk cultureel erfgoed. Dan zal de politie niet rusten voordat de daders zijn gepakt.”