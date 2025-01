Onderzeese kabel tussen Letland en Zweden beschadigd

De Letse marine stuurde een patrouille om een schip te inspecteren dat mogelijk de schade veroorzaakte. De bulkcarrier Michalis San bevond zich in de buurt van de plaats van het incident en is aangemerkt als „verdacht vaartuig”. De marine staat daarbij in contact met de NAVO. De Letse premier Evika Silina heeft haar regeringsleden bijeengeroepen voor een spoedvergadering.

De Zweedse premier Ulf Kristersson schreef op X dat er „aanwijzingen zijn dat ten minste één datakabel” is beschadigd en dat hij in nauw contact staat met zijn Letse collega Silina.

De kabel verbindt de Letse stad Ventspils met het Zweedse eiland Gotland. De NAVO verhoogde eind december haar aanwezigheid in de Oostzee nadat een schip stroom- en communicatiekabels tussen Estland en Finland had beschadigd. De laatste jaren zijn meerdere onderzeese kabels beschadigd geraakt in de Oostzee. Westerse functionarissen vrezen opzettelijke sabotage door Rusland.