Veldkamp: verkiezingen Belarus waren vrij noch eerlijk

Veldkamp en andere EU-ministers van Buitenlandse Zaken spraken in Brussel met de Belarussische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja.

De nieuwe EU-buitenlandchef Kaja Kallas noemde de verkiezingen een „schijnvertoning”. Ze had Tichanovskaja uitgenodigd voor een bijeenkomst met de ministers van Buitenlandse Zaken van de Unie om de steun voor de oppositie opnieuw te bevestigen, liet ze op sociale media weten.

De 70-jarige president Alexander Loekasjenko werd zondag volgens de Belarussische autoriteiten voor een zevende termijn herkozen. In het land wordt de oppositie hard onderdrukt en veel politici zitten in de gevangenis. Het land wordt steeds afhankelijker van Rusland en de banden met Moskou zijn sinds de Russische inval in Oekraïne verder aangehaald.