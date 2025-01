Diageo weerspreekt geruchten over verkoop biermerk Guinness

Diageo reageerde hiermee op geruchten dat het overwoog Guinness of zijn belang van 34 procent in Moët Hennessy van de hand te doen. „We kunnen bevestigen dat we geen intentie hebben om een van beide te verkopen”, staat in de verklaring. Diageo wilde aanvankelijk niet op de berichten reageren, maar komt daar nu dus op terug.

Financieel persbureau Bloomberg meldde eerder dat het Britse concern zijn portfolio aan het herzien was in een poging verbeteringen bij het bedrijf door te voeren. Sinds topvrouw Debra Crew anderhalf jaar geleden is aangetreden, is de beurswaarde van Diageo flink gezakt. Bronnen die bekend waren met de zaak zeiden tegen Bloomberg dat het bedrijf zou kijken naar verschillende opties, waaronder een afsplitsing of verkoop van Guinness. Met betrekking tot Moët Hennessy zeiden ze dat Diageo zijn belang zou kunnen verkleinen of juist uitbreiden.

Diageo ontstond in 1997 door de fusie van Grand Metropolitan en Guinness. Er werken meer dan 30.000 mensen voor het bedrijf, dat ook bekend is van merken als Johnnie Walker, Smirnoff en Baileys. In juli vorig jaar meldde Diageo te kampen met teruglopende verkopen door zuinigheid bij consumenten. Volgende maand komen er weer nieuwe cijfers naar buiten.