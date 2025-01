Zweden neemt schip in beslag om mogelijke sabotage Oostzee-kabel

Zweedse aanklagers zijn een onderzoek gestart naar „zware sabotage”, aldus een verklaring van het Openbaar Ministerie van het Scandinavische land. Dat noemde het in beslag genomen vaartuig niet bij naam. Ook Letland heeft een onderzoek geopend.

De marine van Letland zei eerder dat het een „verdacht schip” had geïdentificeerd, de Michalis San, in de buurt van de locatie van het incident, samen met twee andere schepen. Verschillende websites die het scheepvaartverkeer volgen, zeiden dat de Michalis San op weg was naar Rusland.

De afgelopen weken zijn verschillende onderzeese datakabels in de Oostzee beschadigd. Westerse landen vermoeden dat het gaat om sabotage door de zogenoemde Russische schaduwvloot. De schade zou opzettelijk zijn veroorzaakt door ankers van die schepen. NAVO-landen hebben de patrouilles in het gebied opgevoerd.