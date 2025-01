VS overwegen ‘zeer grote premie’ te zetten op Taliban-leiders

„Ik hoor net dat de Taliban meer Amerikaanse gijzelaars vasthouden dan eerder is gemeld”, schrijft Rubio in een bericht op X. „Als dit waar is, moeten we onmiddellijk een zeer grote premie op hun topleiders zetten, misschien nog wel groter dan die we hadden voor Bin Laden”, voegde hij eraan toe. Hoeveel Amerikanen precies worden vastgehouden, heeft de buitenlandminister niet gemeld.

De Taliban meldden dinsdag dat er een gevangenenruil met de Verenigde Staten heeft plaatsgevonden. Een Afghaanse gevangene, die al bijna twee decennia vastzat om drugssmokkel en extremisme, zou door de Verenigde Staten zijn vrijgelaten en in Afghanistan zijn aangekomen.

In ruil voor zijn vrijlating zijn twee Amerikaanse gevangenen in Afghanistan vrijgekomen. Een van hen is Ryan Corbett, volgens een verklaring van zijn familie. Corbett werd sinds 2022 vastgehouden door de Taliban. Volgens Amerikaanse media heet de andere Amerikaan die vrijkwam William McKenty.