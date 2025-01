Roemeense premier hoopt op snelle terugkeer erfgoed

Ciolacu vertrouwt er naar eigen zeggen op dat de dieven door Nederland snel worden ingerekend. Ciolacu sprak ook met zijn minister van Buitenlandse Zaken, Emil Hurezeanu, over de roofoverval. De gestolen waar is volgens de premier van onschatbare waarde voor het Roemeense erfgoed. In Roemenië heerst de angst dat de dieven de gouden kunstschatten snel omsmelten.

Ze stammen uit het Dacische Rijk dat grotendeels op het grondgebied van het huidige Roemenië heeft bestaan van de vijfde eeuw voor Christus tot ruim honderd jaar na het begin van onze jaartelling toen het werd onderworpen aan het Romeinse Rijk. Tijdens het bewind van de Roemeense communistische dictator Nicolae Ceaușescu (1918-1989) werd in Roemenië in 1966 een autofabriek opgericht die de auto’s naar dat rijk heeft genoemd (Dacia).