Er was veel politie op de been gebracht om te voorkomen dat de snelweg zou worden geblokkeerd en voor de verkeersveiligheid. Er werden meer dan vierhonderd agenten ingezet, aldus de bewindsman op X. Hij zei „heel veel frustratie” te hebben dat dit nodig is. „Dit soort verboden blokkades brengen hulpdiensten in gevaar, leggen de stad plat en kosten onnodig veel politiecapaciteit.”

Actievoerders van XR hadden de betoging van tevoren aangekondigd. Ze wilden op deze plek de A10 blokkeren uit protest tegen de financiering door ING van de fossiele industrie. Extinction Rebellion heeft hier al vaker gedemonstreerd en de weg bezet. Er werden zaterdag circa 190 klimaatactivisten aangehouden.

Eerder deze week debatteerde de Tweede Kamer nog over het demonstratierecht. De coalitie wil dat „begrenzen” omdat volgens haar een klein groepje het vaak verpest voor de rest. Een deel van de oppositie is hier huiverig voor. Minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) zei toen met burgemeesters in gesprek te willen over de vraag of richtlijnen voor protesten moeten worden aangescherpt.