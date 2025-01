Conflict Ben & Jerry’s en Unilever om noemen Trump in verklaring

Het bericht zou over gevoelige onderwerpen gaan als abortus, klimaatverandering, minimumlonen en gezondheidszorg en moest op 20 januari worden gepubliceerd, de dag dat Trump president werd. Maar op 18 januari zou het hoofd van de ijsactiviteiten van Unilever, Peter ter Kulve, de publicatie ervan hebben verboden omdat de naam van Trump erin voorkwam, aldus de nu aangepaste claim.

Volgens de aanklacht zei Ter Kulve dat „ondanks vier decennia van progressief sociaal activisme, en het jarenlang specifiek bekritiseren van het beleid van de Trump-regering, het nu te taboe was geworden voor het merk om Trump te bekritiseren”. Wat Ben & Jerry’s precies over Trump wilde zeggen, is niet duidelijk.

Ben & Jerry’s wil via de rechter afdwingen dat het bestuur toezicht kan blijven houden op de sociale missie van het bedrijf. Daarnaast eist de ijsfabrikant dat Unilever zich houdt aan de toezegging om 25 miljoen dollar te doneren aan organisaties die door Ben & Jerry’s zijn uitgekozen.

Ben & Jerry’s en Unilever reageerden tegenover persbureau Reuters niet op de aangepaste aanklacht. De twee bedrijven lagen enkele jaren geleden ook al met elkaar overhoop, onder andere over het recht van de ijsfabrikant om zelf zeggenschap te hebben over ethische kwesties. Dat conflict eindigde in 2022 met een schikking. Daarin werd de betaling van 25 miljoen dollar afgesproken en kwamen de bedrijven overeen dat Unilever het onafhankelijke bestuur en de sociale missie van Ben & Jerry’s zou respecteren.

Unilever meldde vorig jaar de ijsjesdivisie, met merken als Ben & Jerry’s, Magnum en Cornetto, te willen afsplitsen. Dat moet dit jaar gebeuren. Het levensmiddelenconcern wil zich richten op zijn belangrijkste merken, zoals Knorr, Hellmann’s en Dove. Eind vorig jaar maakte Unilever bekend de merken Unox, Conimex en Zwan om deze reden te verkopen.