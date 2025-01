Verzekeringsbranche: musea kunnen zich verzekeren tegen kunstroof

Hij weet niet in hoeverre musea na een kunstroof een schadevergoeding kunnen krijgen. Dat hangt volgens hem onder andere af van de polisvoorwaarden van een verzekeraar. „Het zijn zakelijke verzekeringen, dus het is altijd maatwerk.”

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn onder meer drie gouden armbanden en het absolute topstuk, een gouden helm, gestolen uit het Drents Museum. In de expositiezaal is schade aangericht aan vitrines, heeft museumdirecteur Harry Tupan gezegd. De voorwerpen maken deel uit van de grote tentoonstelling Dacia - Rijk van goud en zilver, die dit weekend voor het laatst zou zijn. De tentoonstelling bestaat uit meer dan zeshonderd objecten.