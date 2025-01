Politie gaat over tot aanhoudingen bij XR-demonstratie A10

Door de demonstratie was de A10 afgesloten. Die is inmiddels weer vrij. De A10 was ongeveer drie kwartier dicht voor verkeer. Rond 13.30 uur waren er geen actievoerders meer bij de A10. Twee bussen met demonstranten zijn weggereden.

De demonstranten hebben de snelweg zelf niet bereikt, maar bleven op de op- en afrit. Desondanks is de actie „geslaagd”, aldus een woordvoerder. „We wilden dat de A10 werd afgezet. Dat we onze boodschap konden overbrengen”, aldus de woordvoerster.

XR wil dat ING stopt met het „fossiele financieringsbeleid”. Over het feit dat de actiegroep demonstreert voor het oude hoofdkantoor van de bank zegt de woordvoerder: „We hebben deze week iedere dag voor het hoofdkantoor van ING gestaan. Afgelopen jaren al meer dan honderd acties voor ING-hoofdkantoren in het hele land gedaan. Maar het mag niet baten. We krijgen bijna alleen maar media-aandacht als we ons hier van de snelweg laten afslepen.”

Demonstranten trokken rond 12.00 uur richting de snelweg. Om 12.30 uur meldde burgemeester Femke Halsema dat de demonstratie formeel was ontbonden. De gemeente had de demonstratie op de A10 eerder al verboden.