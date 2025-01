Huisarrest voor de dominee vanwege een bijzonder „strafblad” 

Een kleine opsomming. Hij zorgt iedere dag dat 500 kinderen in zijn dorp een ontbijt krijgen, zodat ze niet uitgehongerd naar school hoeven. Voor 600 kinderen kocht hij nieuwe kleren (in veel gezinnen is daar geen geld voor). Dan zijn er nog ouderen waaraan hij ‘zich vergreep’. Zo’n 300 van hen kunnen dagelijks rekenen op een warme maaltijd, gemaakt en opgediend door leden van Pedro’s gemeente. Ziedaar het „wangedrag” van deze voorganger, dat moest worden afgestraft met huisarrest

Ds. Pedro (echte naam is bij de redactie bekend) weet wat hier speelt. Nu Cuba diep in een crisis zit en ook in zijn dorp er honger wordt geleden, wil het regime als „weldoener” met de eer strijken. Door af en toe wat uit te delen, of hier en daar iets te verbeteren. In plaats daarvan zien de autoriteiten zich voor schut staan door wat de kerk van ds. Pedro doet: ruimhartig lenigen van nood onder dorpsgenoten. De meeste inwoners zijn daar maar wát blij mee. En daar blijft het niet bij, want op zondag komen er steeds mensen naar de kerk.

„Het regime in Cuba ziet christenen als een bedreiging en ze worden daarom vervolgd. Wij kiezen met de RD-actie partij en staan aan hun kant. Doet u mee?” Simon Visser, spreker en inspirator bij Open Doors

Knarsetandend zien de autoriteiten dat niet zij maar de God van de Bijbel alle dank en eer krijgt. „Een kerk die naar binnen is gekeerd en niets doet voor de samenleving is geen probleem”, weet ds. Pedro. „Maar zodra je dienstbaar naar buiten treedt, heb je wat uit te leggen.” Met pastor Pedro’s huisarrest probeert het dorpsbestuur alsnog zijn gezicht te redden, want ook daar weet men: zonder herder is een kudde weerloos. Maar Pedro is niet van plan in te binden en vanuit de pastorie heeft hij zijn hulptroepen al gemobiliseerd.

Waarom dit hier vermeld? Al diverse projecten die we met de RD-actie voor Cuba mogelijk willen maken zijn de afgelopen weken gepasseerd. Eén nog niet en dat is het project dat Open Doors in Cuba wil starten. Daarbij gaat het om een acht maanden durende training van tachtig voorgangers uit diverse kerken, met als doel hen weerbaar maken tegenover een regime dat de kerk monddood wil krijgen en onzichtbaar. Het huisarrest van ds. Pedro laat zien hoe nodig zo’n training is (kosten: 253.000 euro). De komende weken leest u er meer over. Nu alvast een hartelijke oproep: Steun ook dit project!

