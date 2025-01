Klimaatactivisten XR blokkeren snelweg A10

Bij de afrit S109 hebben zich enkele tientallen demonstranten verzameld die in de berm en op de weg zitten. Ook zit een groep bij de oprit. Ze hebben spandoeken bij zich en roepen leuzen. De groepen worden omsingeld door agenten. De politie vordert de demonstranten te vertrekken, anders worden ze aangehouden.

Onderaan de afrit staan ook tientallen sympathisanten van XR. Bovenaan de afrit staat ook een bus op de weg. Bij eerdere demonstraties werden gearresteerde XR-demonstranten met zo’n soort bus weggevoerd.

XR wil dat ING, waarvan het hoofdkantoor tegenwoordig aan de Bijlmerdreef zit in Zuidoost, stopt met het financieren van de fossiele industrie. De actiegroep blokkeerde de snelweg al vaker, zoals in februari en april vorig jaar. De politie wist een actie op de A10 in maart te voorkomen.

Burgemeester Femke Halsema verbood XR eerder deze week de A10 op te gaan, net zoals ze bij voorgaande demonstraties deed. ING zei vrijdag de manier van actievoeren van XR „onacceptabel” te vinden en noemde de eisen van de betogers op het gebied van klimaat onrealistisch.