Vlaamse auteur Bart Van Loo wint Gouden Ganzenveer 2025

Volgens de jury is de 51-jarige schrijver en conferencier „een schrijver, een verteller, een leraar en een troubadour in één. Hij is met een prettige bezetenheid een chroniqueur van de geschiedenis van de Lage Landen. Hij kent een ongekende verbeeldingskracht en weet daarmee een grote groep mensen te bereiken.” Van Loo stelde in de uitzending dat het „heel fijn is om een gouden schouderklopje uit Nederland te krijgen”.

De bekendste bestseller van Van Loo is Chanson: Een gezongen geschiedenis van Frankrijk. Hij gaf tien jaar geleden ook een college over chansons in De Wereld Draait Door.

De uitreiking van de Gouden Ganzenveer vindt plaats op 2 april. De winnaar mag dan ook een zogenoemde Jonge Veer uitreiken aan een jong literair talent van wie hij vindt dat die de aandacht verdient.

De Gouden Ganzenveer wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instituut vanwege zijn of haar grote betekenis voor het geschreven en gedrukte woord in de Nederlandse taal. De winnaar wordt gekozen door een jury van de Academie Gouden Ganzenveer, waarin leden uit de wereld van cultuur, wetenschap, politiek en het bedrijfsleven zitten. Eerdere winnaars zijn onder anderen Abdelkader Benali, Annejet van der Zijl, Ramsey Nasr en Kees van Kooten.